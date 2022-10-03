В МИД РФ сообщили, что Россия не намерена вводить визы для украинцев

Россия не собирается вводить визы для украинцев, официально заявили в российском МИД Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ сообщил, что Россия не планирует вводить визы для украинцев. С соответствующим заявлением выступил замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

"Таких планов у нас нет", - цитирует информагентство ТАСС замминистра иностранных дел России. Иванов подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможном введении визового режима не обсуждается российскими властями "ни на каком уровне".

1 июля 2022 года Украина официально ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россиянам необходимо оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Сразу после введения Украиной визового режима с РФ в МИД России подчеркнули, что Москва совершенно точно не собирается "зеркально" отвечать на данные действия киевских властей.