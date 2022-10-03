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Политика3 октября 2022 10:03

В МИД РФ сообщили, что Россия не намерена вводить визы для украинцев

Российские власти не собираются "зеркально" отвечать на недружественные действия Киева
Александр КИСЛОВ
Россия не собирается вводить визы для украинцев, официально заявили в российском МИД

Россия не собирается вводить визы для украинцев, официально заявили в российском МИД

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД РФ сообщил, что Россия не планирует вводить визы для украинцев. С соответствующим заявлением выступил замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов.

"Таких планов у нас нет", - цитирует информагентство ТАСС замминистра иностранных дел России. Иванов подчеркнул, что в настоящее время вопрос о возможном введении визового режима не обсуждается российскими властями "ни на каком уровне".

1 июля 2022 года Украина официально ввела визовый режим с Россией. С этого момента, чтобы попасть в страну, россиянам необходимо оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Сразу после введения Украиной визового режима с РФ в МИД России подчеркнули, что Москва совершенно точно не собирается "зеркально" отвечать на данные действия киевских властей.