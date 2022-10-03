Песков прокомментировал слова Кадырова о применении ядерного оружия

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о возможности применения ядерного оружия на фоне спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в таком вопросе эмоции не должны брать верх, а все гипотетические случаи подобного решения прописаны в ядерной доктрине страны.

Дмитрий Песков добавил, что Рамзан Кадыров как глава региона имеет право высказывать свою точку зрения по различным вопросам, в том числе и по этому. К тому же он внес весомый вклад в проведение кампании с начала специальной военной операции и продолжает его вносить, уточнил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, Рамзан Кадыров разъяснил свои слова, которые он сказал в интервью телеканалу HBO, о возможном применении Россией ядерных ракет.

Общаясь с американским журналистом, глава Чечни заявил: "У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернём!".