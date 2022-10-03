В МИД России сообщили, что ДНР намерена отказаться от смертной казни

В Донецкой народной республике в самое ближайшее время официально отменят смертную казнь Фото: REUTERS

Донецкая Народная Республика, договор о вхождении которой в состав России был подписан в 30 сентября нынешнего года, намерена, согласно последним данным, отказаться от смертной казни, заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Уже было решение о том, что вынесение и исполнение в ДНР смертных приговоров вскоре будет пересмотрено и приостановлено. По крайней мере, я слышал о таком решении", - цитирует информагентство РИА Новости замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Власти ДНР ранее также заявляли о том, что после официально вступления в состав РФ смертная казнь в республике будет отменена и заменена на пожизненное заключение.

Тем не менее, как полагают в руководстве Донецкой народной республики, это обстоятельство ни в коем случае не должно помешать провести масштабный трибунал над украинскими боевиками, причастными к геноциду мирного населения Донбасса.