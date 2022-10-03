Эффективность работы Центров занятости оценят по индексу клиентоцентричности

Фото: Кирилл ГУЖВИНСКИЙ

С 27 по 30 сентября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи прошла VII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ). В деловую программу вошло более 100 мероприятий, посвященных первоочередным вопросам охраны труда и занятости населения. За четыре дня ВНОТ посетили более 5000 человек. Организатором мероприятия выступило Министерство труда и социальной защиты России, оператором – Фонд Росконгресс.

Ключевым событием Всероссийской недели охраны труда стала стратегическая пленарная сессия «Управление профессиональными рисками через призму новых изменений законодательства в сфере охраны труда». Участников и гостей мероприятия поприветствовал глава федерального Кабмина Михаил Мишустин. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе пленарной сессии уделил особое внимание теме поддержки микробизнеса, отметив, что необходимо снизить нагрузку на предприятия с численностью менее 15 человек.

Обсуждению новой модели охраны труда, которая сформирована на основе оценки и анализа профессиональных рисков была посвящена сессия «Современная модель охраны труда: практическая реализация новых подходов». В ходе дискуссии спикеры обсудили первые результаты реализации новых подходов к управлению охраной труда. Прежде всего, отметив, что ключевым отличием новой модели от прежней является возможность работодателей формировать собственные подходы к управлению охраной труда.

Впервые темами ВНОТ стали вопросы, связанные не только с охраной труда, но и со всеми аспектами трудовых отношений. В частности, одной из центральных тем стала клиентоцентричность центров занятости населения. С 2023 года центрам занятости планируют присваивать условную звездность – по индексу клиентоцентричности. Такое рейтингование позволит повышать не только показатели по трудоустройству, но и качество сервиса, предоставляемого центрами. Соответствующая методология была представлена на ВНОТ.

Министерство труда и социальной защиты России подвело итоги Всероссийского рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда. В 2021 году в Рейтинге организаций крупного бизнеса приняло участие 564 компаний, в Рейтинге среднего и малого бизнеса – 800 компаний. Оценка деятельности организаций проводилась по группам показателей, характеризующих создание системы управления охраной труда, решение вопросов по охране труда на принципах социального партнерства, деятельность организации по охране труда на принципах открытости и доступности, условия труда работников, проведение мероприятий, направленных на развитие навыков работников и популяризацию охраны труда, травматизм и профессиональную заболеваемость работников.