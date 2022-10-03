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Политика3 октября 2022 10:56

В Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ попали в "огневой мешок" в республике

Украинские военные перешли границу и попали под обстрел сразу с трех сторон
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
ВСУ попытались перейти в наступление на Луганскую народную республику, но попали под плотный огонь

ВСУ попытались перейти в наступление на Луганскую народную республику, но попали под плотный огонь

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в "огневой мешок" на территории Луганской народной республики (ЛНР), едва перейдя границу. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в понедельник, 3 октября 2022 года.

"Они находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон наших сил и России — с севера, востока и юга, планомерно уничтожаются все те, кто заходит на территорию ЛНР", - уточнил Марочко.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский отправил своих военных на "верную смерть" только чтобы отчитаться об "успехах".

Офицер назвал это планомерным уничтожением своих солдат без всякой тактики и стратегии.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день украинские войска попытались осуществить наступление в Херсонской области вдоль Днепра в направлении Дудчан, но были разгромлены Воздушно-Космическими силами России. Об этом рассказал заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.