Жители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья будут получать российские паспорта в упрощенном порядке

Жителям новых регионов РФ выдадут российские паспорта в упрощенном порядке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут выдавать российские паспорта в упрощенном порядке, присяги не будет, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Что касается процедуры, мы проработаем с коллегами из МИД. Но насколько мне известно, будет заявление подаваться, будет упрощенный порядок, но присяги не предполагается", - цитирует заместителя главы российского внешнеполитического ведомства информагентство РИА Новости.

30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ сразу четырех новых регионов (речь идет о двух народных республиках Донбасса - Донецкой и Луганской, а также о Херсонской и Запорожской областях). В ближайшее время данные документы будут ратифицированы депутатами Госдумы и членами Совета Федерации РФ.

ЛДНР, Херсон и Запорожье становятся частью России на основании прошедших на этих территориях всенародных референдумов, подавляющее большинство участников которых выступили за скорейшее вхождение данных республик и областей в состав РФ.