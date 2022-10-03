В Европе зафиксирована самая крупная в истории вспышка птичьего гриппа

Восход солнца над горизонтом Франкфурта Фото: REUTERS

Европейский центр профилактики и контроля заболеваемости зафиксировал самую сильную в истории наблюдений вспышку высокопатогенного птичьего гриппа за 2021 и 2022 годы. Согласно данным в пресс-релизе ведомства, 48 млн птиц пострадали в хозяйства: их забраковали из-за высокой вероятности заражения.

При этом 2467 птиц инфицированных гриппом зафиксировано на фермах и 3573 в диких условиях, а также 187 домашних питомцев в Европе.

Эпидемия охватила, по оценке ведомства, порядка 37 стран Европы от Атлантического побережья до Украины. От архипелага Шпицберген на севере до Португалии на юге. По прогнозам центра профилактики, ситуация усугубится к зиме 2022 года.

Директор центра Андреи Аммон призывает экспертов в области здравоохранения людей и животных к сотрудничеству, чтобы вместе "поддерживали скоординированный подход". Также она добавила, что "необходимо подробно информировать общество о степени риска инфицирования и мерах предосторожности".

Пока что случаев заражения людей не зафиксировано. Риск для населения минимальный. Однако специалистам, взаимодействующим с зараженными животными стоит быть бдительнее.

В ЮАР тем временем бьют тревогу. Птичий грипп выявили у пингвинов в колонии Боулдерс. Болезнь в прошлом году подкосила более 24 тыс. особей, а в этом может поставить животных на грань вымирания, если не принять меры.