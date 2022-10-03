Посол России в Польше сообщил, что ему предлагали осудить референдумы в Донбассе

Посол РФ в Варшаве Андреев сделал громкое заявление о своем вызове в польский МИД Фото: архив ИДД МИД России.

Посол России в Польше Сергей Андреев, рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях, ему предложили их осудить.

Российский дипломат сообщил, что посчитал подобное предложение оскорбительным и наотрез отказался от него.

"Мне было предложено отмежеваться, осудить и в этом, дескать, со стороны польских властей будет оказана поддержка и т д. В ответ сказал, что не вижу смысла продолжать дискуссию на эту тему", - заявил Андреев в интервью российскому телеканалу "Звезда". Посол РФ в Варшаве отметил, что его позиция по поводу референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье кардинально отличается от мнения польских властей, поэтому, по сути, обсуждать с местными политиками эту тему ему попросту бессмысленно.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов публично рассказал о том, что американские власти призывают российских дипломатов, несущих свою службу в США, к предательству и по сути к преступлению. Антонов пояснил, что американские политики публикуют в СМИ призывы в адрес российских служащих «перейти на сторону так называемой демократии». Высокопоставленный дипломат констатировал, что по факту - это призыв к предательству.