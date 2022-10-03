В ЛНР сообщили об уничтожении группировки ВСУ, которая пересекла территорию республики

Группировка ВС Украины, которая ранее пересекла административную границу ЛНР, была уничтожена Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что все проникшие на территорию ЛНР боевики Вооруженных сил Украины были уничтожены. Ранее Марочко заявлял о попадании бойцов ВСУ в "огневой мешок" и начале их ликвидации.

"В настоящее время вся группировка, которая пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью была уничтожена, а те недобитки, понеся колоссальные потери, вернулись на заранее занимаемые позиции", - рассказал представитель Народной милиции ЛНР в эфире Первого канала.

По словам Марочко, опасность последующего проникновения украинских боевиков на территорию республики на данный момент сохраняется, однако все бойцы ВСУ, которые попытаются пересечь границу ЛНР, будут уничтожаться.

Кроме того, как отмечается представитель НМ ЛНР, украинское военное командование сейчас активно врет своим гражданам об успехах ВСУ: в реальности речь идет лишь об отдельных вылазках небольших групп боевиков, ни о каком широкомасштабном "контрнаступлении" говорить ни в коем случае нельзя.