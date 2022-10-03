МИД Италии высказал послу РФ недовольство по поводу референдумов

Совет Безопасности ООН собирается по просьбе России для обсуждения «Северного потока» в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Генеральный секретарь МИД Италии Этторе Франческо Секи после беседы с послом России в Риме Сергеем Разовым заявил в публичном выступлении о протесте со стороны Италии в отношении референдумов, итоги которых они не признают никогда.

"Мы однозначно и решительно осуждаем фальшивые референдумы, проведенные Российской Федерацией незаконно в нарушение всех международных норм. Италия не признает и не признает их исход", - сказал Секи.

Ситуация вокруг диверсии на “Северных потоках”, по словам министра Италии, не обсуждалась. Он лишь отметил, что республика продолжает “в линии с партнерами” поддерживать новые ограничения относительно России.

Вчера, 2 октября 2022 года, посола России в Риме Сергея Разова вызвали в министерство иностранных дел (МИД) Италии. Комментариев по поводу визита дипломата не было. Тему обсуждений дипмиссии обещали озвучить позднее.

Как выяснилось сегодня, 3 октября, российский дипломат был вызван в ведомство "в рамках общей инициативы стран ЕС”. Аналогичным образом вызывали дипломата в Польше. В ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях, ему предложили их осудить.