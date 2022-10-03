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Экономика3 октября 2022 12:01

Европейским хранилищам газа предрекли опустение к февралю без поставок из России

К таким выводам пришло Международное энергетическое агентство
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Газовые хранилища Европы без российского газа могут опустеть уже в феврале 2023 года

Газовые хранилища Европы без российского газа могут опустеть уже в феврале 2023 года

Фото: REUTERS

Подземные газохранилища (ПГХ) Европы опустеют к февралю 2023 года в случае полного прекращения поставок российского газа. Такие выводы озвучены в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты привели несколько вариантов прогноза в зависимости от того, насколько высоким будет предложение.

В худшем случае к последнему месяцу зимы в европейских ГПХ останется лишь 5% голубого топлива, в лучшем – менее 20%, подсчитали аналитики МЭА.

Напомним, схожие прогнозы озвучили испанские журналисты. По их оценкам, европейские ГПХ могут опустеть в начале февраля 2023 года. Одним из наиболее реальных вариантов для спасения ситуации испанцы назвали закупки российских энергоносителей.

Как ранее писал сайт KP.RU, отбор газа из подземных хранилищ в Евросоюзе превысил закачку впервые с весны 2022 года на фоне опустошения ПГХ в Бельгии. Темпы заполнения европейских ПГХ рухнули до минус 0,51 процентного пункта на фоне снижения закачки до 0,15 процентного пункта.