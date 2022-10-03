Украинские военные выпустили за час 15 снарядов по ДНР Фото: REUTERS

ВС Украины за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило сегодня, 3 октября, представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - уточняется в Телеграм-канале Центра.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 октября 2022 года можно прочитать здесь.