ФСБ задержала агента спецслужб Украины в Херсоне

ФСБ России сообщила о задержании в Херсоне агента Службы безопасности Украины Фото: Александр ГЛУЗ

28-летний житель Херсона задержан за работу на украинскую разведку: он передавал данные о дислокации и перемещениях Вооруженных сил РФ, которые затем использовались для ударов по российским войскам. Информацию об этом распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Информация куратору из Службы безопасности Украины (СБУ) передавались через мобильный мессенджер. По заявлению ФСБ, она предназначалась для передачи в Министерство обороны Украины для "планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ".

В ближайшее время задержанному российскими силовиками жителю Херсона может быть официально предъявлено обвинение в шпионаже.

Ранее ФСБ РФ сообщала о задержании в Краснодаре другого агента СБУ - задержанный был известен украинским спецслужбам под позывным "Арчи". В Федеральной службу безопасности отмечали, что задержанный житель Кубани за деньги получал важные данные, которые можно использовать против России, и продавал информацию Украине. Отмечается, что мужчина решил работать на украинские спецслужбы по собственной инициативе - он сам связался с сотрудниками СБУ и выразил желание передавать этой структуре все интересующие ее данные (попросив взамен выплачивать ему относительно небольшое вознаграждение).