Суперфиналы чемпионатов России по шахматам Чувашия провела на высоком организационном уровне

С большим размахом в столице Чувашии прошли Суперфиналы 75-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Чебоксары впервые принимали соревнования такого масштаба в этом виде спорта.

По итогам отборочных этапов чемпионатов на Суперфиналы приехали 24 спортсмена, занимающие высокие места в российских и международном рейтингах. В результате одиннадцати туров победителями стали представители Москвы Даниил Дубов и Валентина Гунина. Общий призовой фонд Суперфиналов составил 11 миллионов рублей.

Проведение Суперфиналов в Чебоксарах сопровождалось также большой образовательной программой. За почти 2 недели в Чувашии прошли посвященные шахматам образовательные форумы, конкурс эссе, викторины, сеансы одновременной игры и мастер-классы от ведущих гроссмейстеров страны.

Также Чувашию посетил заслуженный мастер спорта СССР, 16-кратный чемпион мира Анатолий Карпов. Он принял участие в открытии мемориальной доски в честь первого чемпиона страны по шахматам из Чувашии, международного мастера Владимира Сергиевского.

Глава Чувашии Олег Николаев высоко оценил организацию чемпионатов по шахматам, поблагодарил рабочую группу за проделанную работу и посоветовал использовать полученный опыт и в соревнованиях по другим видам спорта.