Украинские военные обстреляли Новую Каховку Фото: REUTERS

Украинские войска вновь начали обстрел Новой Каховки в Херсонской области, работает российская ПВО, были зафиксированы три взрыва, четвертый раз за день звучит воздушная тревога, сообщили в местной администрации

"14.48 в Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Четвертая... Работает ПВО: 3 воздушных взрыва", - уточняется в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале администрации Новой Каховки.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.