Тысячи жителей Австрии попросили власти страны прекратить военную поддержку Украины

У большинства жителей Австрии иссякло терпение и они потребовали прекратить поддержку Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У многих австрийцев иссякло терпение и они требуют от канцлера страны Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины и отменить бессмысленные санкций против России, сообщает местное онлайн-издание Exxpress.

По данным журналистов, на имя Нехаммера уже отправлено обращение с призывом прекратить оказывать военную помощь Украине, под которым подписалось более 40 тысяч жителей Австрии.

"Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками Киеву, поставками топлива украинским войскам и участием страны как члена ЕС в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — отмечается в письме канцлеру Австрии, выдержки из которого публикует Exxpress.

Ранее постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг публично заявил о том, что у Североатлантического альянса нет никаких обязанностей по оказанию Киеву военной помощи для противостояния российским войскам. По словам чиновника, Украина не является членом организации и точно не станет им в ближайшие месяцы. поэтому централизованные натовские поставки вооружений Киеву просто невозможны (при этом отдельные государства, входящие в альянс, могут сотрудничать с Украиной в военной сфере и поставлять оружие ВСУ). Кениг уверен, что активная помощь НАТО Украине могла бы привести к началу "большой войны".