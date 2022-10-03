Глава Минобороны Британии Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия Россией на Украине

Бен Уоллес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес не считает вероятным применение Россией ядерного оружия на Украине, его цитирует издание The Daily Telegraph.

Выступая на проходящем в Бирмингеме ежегодном съезде правящей Консервативной партии, Уоллес подчеркнул, что считает ядерный сценарий развития украинского конфликта "крайне маловероятным",. При этом он добавил, что российские власти якобы способны действовать "совершенно нерационально".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.