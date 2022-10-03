МИД Чехии призвал сограждан покинуть Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам Чехии следует воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в стране, покинуть ее территорию, заявило чешское Министерство иностранных дел.

«МИД Чехии призывает сограждан покинуть страну. В связи с продолжающимся военным действиями на Украине и возможной угрозой ухудшения ситуации в сфере безопасности, прежде всего для граждан стран Евросоюза и НАТО, МИД Чехии решительно предупреждает воздержаться от поездок на территорию РФ», – говорится на сайте ведомства.

Как отметили в МИД Чехии, из-за обострившихся отношений между Россией и странами Евросоюза и НАТО могут произойти ограничения в работе посольства Чехии в РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее посольство США призвало сограждан немедленно покинуть Россию. Американцам следует принять самостоятельные меры, так как посольство имеет ограниченные возможности, отметили в дипмиссии.