«Обновить пятую часть всего жилищного фонда области»: томский губернатор поставил задачу увеличить объём строительства

Сегодня губернатор Томской области Владимир Мазур открыл в Томском государственном архитектурно-строительном университете расширенное заседание правления Российского союза строителей, посвященное цифровизации отрасли.

«Сегодня строительной сфере нужно идти в ногу с современными технологическими решениями, активно взаимодействовать с наукой. Иначе стройкомплексу не решить тех масштабных задач, которые стоят перед отраслью, – отметил глава региона. – Одна из главных задач – это рост объемов строительства жилья. В Томской области по плану национального проекта «Жилье и городская среда», к 2030 году строители должны возводить 900 тысяч квадратных метров жилья в год. Для сравнения: план на этот год – 472 тысячи квадратных метров. За 10 лет мы должны построить в регионе более семи миллионов квадратных метров жилья – как многоэтажного, так и индивидуального. Нам предстоит обновить пятую часть всего жилищного фонда области».

Не менее важной задачей национального проекта губернатор назвал расселение людей из аварийного жилья. В Томской области предстоит переселить из бараков в современное комфортное жилье более девяти тысяч жителей, расселить почти 130 тысяч квадратных метров в аварийных домах.

«Ввод жилья – это один из основных факторов экономического благополучия региона. А доступное жилье – это гарантия сохранения профессиональных кадров и привлечения новых специалистов из других регионов, – отметил Владимир Мазур. – Без активной и прозрачной градостроительной политики этих задач мы не решим. Считаю, нужно как можно скорее внедрять механизм комплексного развития территорий. Комплексное развитие предполагает строительство жилой застройки нового типа с дворами без машин и современным подходом к благоустройству. Комплексное развитие предусматривает планирование и строительство социально-бытовых объектов – школ, детских садов, поликлиник – исключительно в шаговой доступности для жителей. Необходимо планировать и строить разные типы жилья – высотное, среднеэтажное и малоэтажное. Квартиры должны быть разными не только по площади, но и по планировке. В том числе и квартиры-трансформеры со свободной планировкой».

Губернатор Владимир Мазур и президент Российского союза строителей Владимир Яковлев провели в администрации региона рабочую встречу, на которой обсудили положение дел в региональном стройкомплексе.