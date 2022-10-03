Госдума приняла конституционные законы о вхождении четырех регионов в состав России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России в ходе внеочередного заседания единогласно одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации.

Документы на рассмотрение депутатов накануне внес президент РФ Владимир Путин.

Госдума РФ приняла конституционные законы о вхождении четырех регионов в состав России, фото: скрин с видео прямой трансляции заседания Госдумы России

Ранее Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.