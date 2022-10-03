Украинская группа с иностранными наемниками в составе пыталась прорваться в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Примерно 100 человек и десять единиц техники Украины пытались прорваться в ЛНР, среди них могли быть и иностранцы, сообщил сегодня, 3 октября, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Было около 100 человек личного состава и более десяти единиц автомобильной специальной техники", - рассказал он в эфире Первого канала.

Также Марочко добавил, что потери ВСУ уточняются, они были отодвинуты на изначальные позиции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.