Украинские войска потеряли под Золотой Балкой и Александровкой около 130 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военнослужащие России, заранее заняв подготовленный оборонительный рубеж на направлении Золотая Балка, Александровка Херсонской области, нанесли противнику массированное огневое поражение, потери ВСУ составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники, сообщили сегодня, 3 октября, в министерстве обороны РФ.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противнику удалось вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение. Потери украинской армии в этом районе составили примерно 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники", - уточняется в сообщении военного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.