Глава Чечни заявил о готовности сняться в голливудском фильме про «ужасного Кадырова» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посчитал количество санкций, введенных против него Западом, и заявил, что готов сняться в голливудском фильме про «ужасного Кадырова».

«Начиная с 2011 года против меня введено как минимум 70 ограничений, в том числе и против членов моей семьи, моих близких соратников , моего имущества, моих лошадей и дохода от их выигрыша (да, звучит смешно, но это были первые санкции). Иностранцы пытаются лишить меня всего уже более 11 лет, только, как видите, ничего не получается… Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», – написал политик в Telegram.

Глава Чечни пошутил, что подаст заявку в Книгу рекордов Гиннеса как рекордсмен по числу введенных протии него санкций.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кадыров заявил, что трое его сыновей отправятся на самые сложные участки спецоперации.