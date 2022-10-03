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Политика3 октября 2022 14:13

Китайцы раскритиковали Зеленского за решение об ускоренной заявке по вступлению Украины в НАТО

Читатели Гуаньча раскритиковали Зеленского за решение об ускоренной заявке по вступлению Украины в НАТО
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Читатели китайского издания Гуаньча подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после его решения подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.

"Если Украина вступит в НАТО, она утянет альянс за собой в болото" - выразил свое мнение один из читателей.

"Украина – всего лишь шахматная фигура Соединенных Штатов на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно возведут", - отметил другой комментатор

"Мозг США задергался: шахматная фигурка хочет затащить их поиграть в ядерную войну. Пешка выходит из-под контроля", - подчеркнул третий.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о подписании Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он рассчитывает на то, что альянс оперативно рассмотрит данную заявку и примет решение одобрить ее. Зеленский считает, что подобный шаг является крайне необходимым в текущей ситуации.