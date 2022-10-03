Два батальона украинских войск уничтожены при попытке прорыва к Каховской ГЭС Фото: Александр КОЦ

Два батальона украинских Вооруженных сил, совершивших прорыв под Дудчанами с намерением захвата Новой Каховки и Каховской ГЭС, были уничтожены, сообщил сегодня, 3 октября, глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Со стороны севера им удалось прорваться на территорию области. Там есть такой населенный пункт Дудчаны. Они на Дудчаны рвались, чтобы далее вниз по течению пойти на Каховскую ГЭС….Прорыв длился не очень долго по времени, когда авиация начала работать, получилось так, что очень много украинской бронетехники было уничтожено, личного состава тоже…Разбили практически два батальона…", - рассказал Сальдо в эфире "Соловьев-Live.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.