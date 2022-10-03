Проект Чувашии «Вышитая карта России» дополнят четыре новые территории

Руководитель региона отметил, что Минкультуры Чувашии и Чувашский национальный музей уже подготовили все необходимые лекала и пакеты документов к отправке в администрации этих регионов.

По словам Олега Николаева, поскольку после подписания Президентом РФ Владимиром Путиным договоров о вхождении в состав России четырёх новых территорий в стране стало не 85, а уже 89 субъектов, нынешняя «Вышитая карта России» уже не соответствует юридическому статусу государства, поэтому было незамедлительно принято решение в кратчайшие сроки все исправить и представить общественности.

Министр культуры ЧР Светлана Каликова также сообщила, что лекала регионов уже отправлены руководителям данных субъектов России. Затем мастера регионов создадут вышитые фрагменты территорий и направят их в Чувашию, где новые части вошьют в общее полотно специалистами фабрики «Паха тере». По словам Светланы Каликовой, показать обновленную карту планируется ко Дню Конституции России 12 декабря.