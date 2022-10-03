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Политика3 октября 2022 15:39

Премьер Франции Борн призвала не игнорировать Россию

Будущее будет решаться за столом переговоров, заявила политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Франции Борн призвала не игнорировать Россию

Премьер Франции Борн призвала не игнорировать Россию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия остается крупной державой, ее нельзя игнорировать, считает премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра. Мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя», – заявила глава французского правительства на заседании Национального собрания.

Париж намерен продолжить переговоры с Москвой, добавила политик.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вместе с партнерами по Евросоюзу намерен работать над новыми санкциями против России.

До этого Макрон в телефонной беседе с украинским лидером назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к России и заявил, что Париж будет помогать Украине в восстановлении суверенитета.