Премьер Франции Борн призвала не игнорировать Россию
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Россия остается крупной державой, ее нельзя игнорировать, считает премьер-министр Франции Элизабет Борн.
«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра. Мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя», – заявила глава французского правительства на заседании Национального собрания.
Париж намерен продолжить переговоры с Москвой, добавила политик.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вместе с партнерами по Евросоюзу намерен работать над новыми санкциями против России.
До этого Макрон в телефонной беседе с украинским лидером назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к России и заявил, что Париж будет помогать Украине в восстановлении суверенитета.