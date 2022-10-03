Премьер Франции Борн призвала не игнорировать Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия остается крупной державой, ее нельзя игнорировать, считает премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Россия остается крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра. Мы не можем ее игнорировать. Будущее будет решаться за столом переговоров, а не на поле боя», – заявила глава французского правительства на заседании Национального собрания.

Париж намерен продолжить переговоры с Москвой, добавила политик.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что вместе с партнерами по Евросоюзу намерен работать над новыми санкциями против России.

До этого Макрон в телефонной беседе с украинским лидером назвал незаконным присоединение четырех новых регионов к России и заявил, что Париж будет помогать Украине в восстановлении суверенитета.