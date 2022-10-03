Премьер Финляндии поддержала строительство частичного заграждения на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) поддержала инициативу о строительстве заграждения на границе с Россией.

"Идея хорошая и к ней следует относиться серьезно. Я считаю, что необходимо парламентское единогласие по этому вопросу, например, между парламентскими партиями. Но условия для принятия решения есть", - цитирует ее заявление портал телерадиовещания Yle.

Марин также выразила надежду, что решение по поводу возможного ограждения восточной границы будет принято оперативно, но не озвучила конкретных сроков.

Ранее сообщалось, что Польша планирует построить забор на границе с Россией. Об этом заявлял заместитель министра обороны республики Войцех Скуркевич.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.