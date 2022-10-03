Представителя России в Таллине вызвали в МИД Эстонии

Эстония запрещает въезд россиянам по шенгенским визам. КПП Эстонии Фото: REUTERS

Посола России в Эстонии Владимира Липаева вызвали в МИД Эстонии для обсуждения итогов референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства. Власти Эстонии выразили крайнее возмущение по поводу данных событий.

“Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов и что они не легитимны с точки зрения международного права",- говорится в сообщении.

В МИД Эстонии подчеркнули, что Украина имеет право на защиту своих территорий в пределах международно-признанных границ и восстановить контроль на недавно присоединенных в РФ территориях.

Ряд похожих вызовов российской дипмиссии произошел в других странах ЕС. Так послов из России позвали на обсуждение итогов референдумов в Италии, Чехии и Польше. Ведомства от лица страны выражали крайнее возмущение по поводу присоединения новых территорий и заявили, что никогда не признают их частью России.