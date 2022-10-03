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Экономика3 октября 2022 16:20

Производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября 2022 года

Сейчас компания вывозит сотрудников в офисы в другие страны
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября 2022 года

Производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября 2022 года

Фото: REUTERS

Крупнейший в мире производитель видеокарт Nvidia закроет офис в России до конца октября 2022 года, сообщает издание Forbes со ссылкой на источник. Эти данные подтвердил представитель компании, аргументировав решение «невозможностью обеспечить эффективную работу сотрудников».

Также источник уточнил, что компания объявила российским сотрудникам о закрытии офиса и в настоящее время «активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласился релоцироваться в офисы в других странах», но представитель Nvidia не дал комментариев по поводу чартерных рейсов.

Ранее сообщалось, что крупнейший производитель видеокарт компания Nvidia по примеру ряда других иностранных поставщиков сообщила о прекращении продаж своей продукции в России. Об этом передавало издание Pcmag со ссылкой на представителя компании. Как уточнялось, ограничения затронут все виды продукции Nvidia. Но тогда не уточнялось, окажет ли влияние приостановка продаж на видеокарты RTX 3000, реализуемые сторонними компаниями-поставщиками.