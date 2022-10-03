В МИД Словакии вызвали представителя посольства России в связи с присоединением к РФ четырех регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИД Словакии сегодня, 3 октября, вызвал поверенного в делах РФ в республике Кирилла Сапоженкова в связи с решением о присоединении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей к России. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

В МИД Словакии назвали такой шаг "повторным нарушением международного права и Устава ООН со стороны России" и осудили его.

Также глава МИД Чехии Ян Липавский вызвал сегодня, 3 октября, посла РФ в республике Александра Змеевского из-за референдумов по вопросу принятия Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом руководитель ведомства сообщил на своей странице в Twitter. Липавский назвал проведение референдумов "нарушением международного права",что послужило причиной вызова посла РФ в МИД Чехии.

Ранее президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.