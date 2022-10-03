Макрон сменил дресс-код из-за необходимости экономить на отоплении

Эммануэль Макрон, фото: скрин с видео

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на публике в водолазке, которую французские чиновники начали носить вместо традиционных рубашек и галстуков в целях экономии на отоплении.

Макрон сегодня, 3 октября, записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где люди могут высказывать свои инициативы по насущным вопросам – таким, как изменения климата или устройство на работу.

При этом местные издания отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики "энергетической трезвости", которую лидер страны провозгласил летом.

Ранее французов призвали срочно начать экономить на потреблении электричества и газа. Также европейские политики призывают сограждан экономить на еде.

Антироссийские санкции вызвали в Европе резкое подорожание продуктов. В частности, отмечалось, что во Франции уже выросли счета за электричество и газ, а также на продукты первой необходимости.