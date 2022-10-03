Молдавия и Румыния договорились о взаимных поставках газа и электричества на случай усугубления энергокризиса

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну на пресс-конференции в Кишиневе Фото: REUTERS

Молдавские энергетические компании заключили договоры о поставках газа и электроэнергии из Румынии на случай перебоев с поставками из России. Об этом написал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

"Госпредприятие "Энергоком" получило лицензию Румынского национального агентства по регулированию в энергетике и может покупать и продавать природный газ на румынском рынке. <...> "Молдэлектрика" подписала договор с "Трансэлектрика - Румыния" на поставку электроэнергии в случае чрезвычайной ситуации", - написал Спыну.

Вице-премьер ранее заявил, что Молдавия не может платить за российский газ деньгами, полученными в качестве кредита от Европейского банка реконструкции и развития, потому что обязана соблюдать условия займа. В списке разрешенных газовых компаний нет “Газпрома”, поэтому оплата по счетам невозможна. Страна получила 300 млн евро. Молдавия при этом не может направить эти средства на компенсацию стоимости газа.