Стремоусов сообщил, что российские военные заманили части ВСУ в котел и уничтожили Фото: Александр КОЦ

Российские военные заманили наступающие части ВС Украины в котел и уничтожили, об этом на Радио “Комсомольская правда” рассказал глава Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Также он уточнил, что в настоящее время обстановка в регионе стабильная.

“При всех желаниях, мы уже говорили, неоднократных желаниях укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, все это отбивается, опять же, как вы видите, жертвами, которые на самом деле бесполезны и, как мы уже неоднократно предупреждали, бессмысленны”,- отметил он.

При этом Стремоусов рассказал, что попытки прорыва фиксируются в течение последних пяти месяцев.

“Тем не менее, это все больше напоминает стратегический ход или огневой котел, в который заманивают профессионалы министерства обороны Российской Федерации и просто разбивают эти все силы, которые прорвались в этот небольшой маленький аппендикс, который на самом деле сегодня для Украины является не просто какой-то победой – это, повторюсь, большая трагедия, ведь погибших людей просто не стоит это того, о чем сегодня гремят все социальные сети и СМИ укронацистов”, - добавил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.