Татьяна Денесюк. Фото: соцсети

Медиахолдинг News Media сообщил о кадровых перестановка. Информационный портал Life возглавила Татьяна Денесюк. С 2019 году она занимала должность заместителя главного редактора.

А карьеру в холдинге News media Татьяна Денесюк начала в 2017 году. Она пришла на должность шеф-продюсера телеканала LIFE NEWS.

Спустя два года перешла на сайт и параллельно запустила телеграм-канал SHOT.

С 2020 году Татьяна Денесюк ведет авторское шоу на YouTube «Изнанака.Женщины». А еще является ведущей ток-шоу «Дайте сказать».

Денесюк также является автором проекта «Беслан. Заложники навсегда», который был признан лучшим социальным фильмом на XVI Севастопольском международном фестивале документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», пишет ФАН.

Андрей Бурцев, которого Татьяна сменила на посту, переходит на другую работу.