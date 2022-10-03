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Политика3 октября 2022 18:14

Россия ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина"

Соответствующее постановление подписал Мишустин
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина”

Россия ввела санкции в отношении германского ПХГ "Катарина”

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россия ввела санкции в отношении оператора германского подземного хранилища газа "Катарина" - компании Erdgasspeicher Peissen Gmbh. Председатель правительства России Михаил Мишустин своим постановлением от 30 сентября 2022 года дополнил перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

ПХГ "Катарина" - проект, который был реализован "Газпромом" совместно с компанией Verbundnetz Gas AG. Объект получил название в честь российской императрицы Екатерины II.

Ранее Россия ввела санкции против 61 гражданина Канады. В список попали первые лица страны, канадские военнослужащие, журналисты, мэры крупнейших городов и другие.

Также Россия ранее ввела санкции против жены и дочери Байдена. Москва добавила в «стоп-лист» 25 американских граждан.