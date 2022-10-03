Илон Маск признался, что читает новости в российских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнесмен Илон Маск подтвердил, что читает новости в российских СМИ. Об этом он сказал в ходе судебного разбирательства с Twitter. Инженер отметил, что ему было интересно читать новости RT.

Такое заявление Маска процитировало издание The Hill со ссылкой на обнародованную в суде переписку Маска. Такое признание бизнесмен сделал спустя пару недель после старта специальной операции.

Тем временем, ЕС запретил свободный доступ к ресурсу Russia Today. Помимо Rt были заблокированы несколько других российских СМИ.

- От нас потребовали заблокировать их IP-адреса... Честно говоря, мне их читать интересно, — заявил Маск.

Инженер также подчеркнул, что в российских государственных СМИ «много чуши, но в чем-то они правы».

Предприниматель Илон Маск выложил в Twitter свои размышления о возможном решении конфликта между Россией и Украиной. Это сообщение привлекло много внимания, а участники фондового рынка отреагировали негативно, пишет ФАН.

Тем временем, блогер Елена Блиновская обратилась в суд с иском о защите прав потребителей из-за несостоявшегося сотрудничества с матерью американского предпринимателя Илона Маска. Об этом «Известиям» 27 сентября сообщили в Замоскворецком суде.