Володин заявил, что помогающие Украине страны втягиваются в конфликт с Россией

Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказывающие военную помощь Украине страны должны понять, что втягиваются в конфликт уже с Россией, и должны отдавать себе в этом отчет, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Это часть нашей страны, мы ее никому не намерены отдавать, решения все приняты. Поэтому, когда они обсуждают вопрос предоставления военной помощи Украине, должны понимать: они втягиваются в конфликт уже с Россией. Как бы они это не маскировали, ничего не выйдет. Поэтому отчет должны себе отдавать", - заявил Володин в эфире телеканала "Россия 1".

Госдума России в ходе пленарного заседания сегодня, 3 октября, единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Также Дума приняла четыре федеральных конституционных закона об образовании новых субъектов РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 октября 2022 года можно прочитать здесь.