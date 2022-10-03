Турция попросила Россию об отсрочке части платежей за газ до 2024 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция попросила РФ отсрочить часть платежей за поставки газа до 2024 года, чтобы смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg.

"Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS, или Botas, стремится отложить часть платежей до 2024 года", — уточнило агентство, ссылаясь на анонимного собеседника.

Источники издания отметили, что сейчас еще не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению.

По данным Bloomberg, существенная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на валюту и бюджет страны. Агентство отмечает, что турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару с начала текущего года.

Ранее в Чехии зафиксировали взрывной рост цен на электроэнергию. Так, в 2022 году поставщики платят за электричество на следующий год втрое больше того, что платили в 2021-м. Мегаватт-час электричества с поставкой в следующем году сейчас стоит 194 евро, на 2024 год — 141 евро, а на 2025 — 120 евро.