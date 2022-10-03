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Политика3 октября 2022 20:25

Кабмин России разрешил регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения для военных

Правительство разрешило закупать средства обнаружения БПЛА, приборы ночного видения, а также средства радиосвязи
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кабмин России разрешил регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения для военных

Кабмин России разрешил регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения для военных

Фото: Александр КОЦ

Правительство России разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов ", - говорится в сообщении.

Ранее Правительство России представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, это основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.

До этого сайт KP.RU писал, что правительство РФ представило российскому лидеру предложения о дополнительной индексации пенсий и пособий. Уточнялось, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.