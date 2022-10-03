Кабмин России разрешил регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения для военных Фото: Александр КОЦ

Правительство России разрешило регионам закупать за счет бюджетов товары двойного назначения. Соответствующее постановление было опубликовано в понедельник, 3 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести в качестве специальной меры в сфере экономики право исполнительных органов субъектов РФ и казенных учреждений субъектов РФ, органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений осуществлять закупки товаров, в том числе товаров двойного назначения, беспилотных летательных аппаратов, средств радиосвязи, электроники, приборов ночного видения, тепловизионных биноклей и прицелов ", - говорится в сообщении.

Ранее Правительство России представило президенту России Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, это основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, а также бюджет двух государственных внебюджетных фондов.

До этого сайт KP.RU писал, что правительство РФ представило российскому лидеру предложения о дополнительной индексации пенсий и пособий. Уточнялось, что рассматриваются несколько вариантов параметров дополнительной индексации.