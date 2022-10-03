Медведев пошутил про твит Илона Маска о конфликте между Украиной и Россией: "Рано расшифровался, Юстас" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя предложение американского предпринимателя Илона Маска о урегулировании конфликта между Россией и Украиной, пошутил, что бизнесмен "достоин внеочередного офицерского звания".

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа “Ukraine is an artificial state”("Украина - искусственное государство". - прим. "КП"), - написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Напомним, Маск вынес 4 пункта “мира” и предложил пользователям высказать свое мнение. К условиям мирного урегулирования Маск относит:

Первое, “повторное голосование” под наблюдением ООН в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях;

Второе, сохранение Крыма “формальной частью России”, "как это было до ошибки Хрущева";

Третье, гарантии водоснабжения Крыма;

Четвертое, нейтральный статус Украины.

Ранее Медведев выразил мнение, что политика Twitter не изменится после того, как соцсеть купил американский предприниматель Илон Маск. По мнению Медведева, Twitter сможет снова стать демократичным, если уйдет из американской юрисдикции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.