В НМ ЛНР сообщили о полном контроле союзными силами участка фронта в районе Кременной Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что участок фронта в районе Кременной в ЛНР полностью контролируется союзными силами.

«В Кременной обстановка спокойная, стабильная, город полностью под контролем подразделений Народной милиции», — приводит его слова РИА Новости.

Филипоненко также рассказал, что в самой Кременной боевые действия не идут.

Как рассказывал сайт KP.RU, после выхода из Красного Лимана бойцы занимают новый рубеж обороны. Бойцы на передовой на Лиманском направлении обратились через спецкора "Комсомольской правды" Александра Коца к мобилизованным: "Это наша земля. И мы должны ее вернуть".

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