Илон Маск усомнился в "победе Украины", назвав ее "маловероятной" Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск заявил, что не верит в победу Украины, если Россия проведет мобилизацию.

"Россия проводит частичную мобилизацию. Они проведут полную мобилизацию, если будет угроза Крыму. <...> Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира", - написал он на своей странице в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, из Киева в адрес Маска-миротворца полетели камни: бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в нецензурной форме послал миллиардера к черту, советник главы президентского офиса Михаил Подоляк внезапно решил начать подражать Маску и представил собственный план окончания конфликта.

На это заявление также отреагировал Зеленский, не нашедший ничего более оригинального, чем предложить своим подписчикам выбрать – «какой Илон Маск им нравится больше: поддерживающий Украину или же Россию».