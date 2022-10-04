Минобороны: ВКС РФ проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите

Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщили в российском военном ведомстве.

«Особое внимание... уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в течение года были зафиксированы более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы (ВКС) в ходе спецоперации нанесли удары по шести колоннам бронетехники ВСУ.

Также сообщалось, что ВКС РФ поразили несколько пунктов дислокации украинских бригад наемников в районе Харькова. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, уничтожено более 800 военных и наемников Украины. В Минобороны уточнили, что "высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки".