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В мире3 октября 2022 23:13

Байден упростил процедуру по расширению и ускорению производства критических вооружений для армии США

Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Байден упростил процедуру по расширению и ускорению производства критических вооружений для армии США

Байден упростил процедуру по расширению и ускорению производства критических вооружений для армии США

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден упростил процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны.

"Я вношу исключения в пункты 303(a)(5) и 303(a)(6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны", - говорится в опубликованном меморандуме главы Белого дома.

Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним.

До этого Байден и поддерживающие его сторонники попросили Конгресс принять меры по ужесточению контроля за оборотом оружия в стране после массовой стрельбы, произошедшей в столице штата Калифорния, городе Сакраменто.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты сделали ставку на гиперзвуковое оружие, вкладывая в эту сферу крупные средства. Пентагон, в частности, заключил контракт на миллиард долларов с концерном Raytheon, который занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM.