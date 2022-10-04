Байден упростил процедуру по расширению и ускорению производства критических вооружений для армии США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден упростил процедуру по расширению и ускорению внутреннего производства критических вооружений и оборудования для обороны страны.

"Я вношу исключения в пункты 303(a)(5) и 303(a)(6) закона (об оборонном производстве) в целях расширения и ускорения мощностей внутреннего производства критических вооружений и оборудования, необходимого для национальной обороны", - говорится в опубликованном меморандуме главы Белого дома.

Байден отметил, что данное решение необходимо для расширения производства вооружений для "обороны от вражеской агрессии".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним.

До этого Байден и поддерживающие его сторонники попросили Конгресс принять меры по ужесточению контроля за оборотом оружия в стране после массовой стрельбы, произошедшей в столице штата Калифорния, городе Сакраменто.

Как ранее писал сайт KP.RU, Соединенные Штаты сделали ставку на гиперзвуковое оружие, вкладывая в эту сферу крупные средства. Пентагон, в частности, заключил контракт на миллиард долларов с концерном Raytheon, который занимается разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM.