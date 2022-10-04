Северокорейская баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихом океане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Северокорейская баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихом океане. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на власти. Информации об ущербе морским и воздушным судам нет.

Правительство страны считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.

Япония выразила протест КНДР. Правительство страны во главе с премьер-министром Фумио Кисидой проведет совет национальной безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии сработала экстренная система предупреждения из-за запуска ракеты КНДР.

Как писал сайт kp.ru, ранее военнослужащие Южной Кореи со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов США сообщили о запуске военными КНДР баллистической ракеты в направлении Японского моря.

До этого появилось сообщение, что Северная Корея произвела запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже южнокорейские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в армейских кругах сообщили, что выпущенная северокорейская ракета превысила скорость звука в 16 раз. Через некоторое время Центральное телеграфное агентство КНДР представило фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска.