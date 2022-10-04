Cаксонский политик Рихтер заявил, что жители восточной части Германии поддерживают Россию в конфликте с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саксонский политик Франк Рихтер заявил, что жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине.

"Многие люди на востоке республики, по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны. На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — написал он в своей статье для Spiegel.

До этого обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung написал, что в Германии и Австрии достаточно высок уровень поддержки российского лидера Владимира Путина и России. В своей публикации автор считает обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников.

Он также обратил внимание, что среди граждан Германии и Австрии заметно нарастает недовольство из-за экономических последствий санкций.