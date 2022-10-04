В дни референдума в Донецкой Народной Республике союзные силы применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы

Союзные силы в дни референдума о вхождении ДНР в состав России применили новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжелыми гаубицами "Малка" для поражения артиллерии Украины в районе Донецка, рассказал источник в силовых структурах ДНР.

"С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции", — поделился он в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что авиация России уничтожила поставленную из Соединенных Штатов на Украину радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в районе Северска в ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.