Политолог Светов назвал причиной возможного вотума недоверия Трасс падение рейтингов ее партии Фото: REUTERS

Журналист и политолог Юрий Светов заявил, что премьер-министру Великобритании Лиз Трасс хватило лишь одного месяца, чтобы обрушить рейтинги консервативной партии. Именно этим и объясняется желание однопартийцев вынести ей вотум недоверия. По словам Светова, Трасс всячески пытается подражать своей далекой предшественнице Маргарет Тэтчер.

«У Тэтчер была команда, был опыт и была программа. У Трасс ничего этого нет. Поэтому началась тревога в партии. Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг партии падает. Вот они и забеспокоились, что лучше пожертвовать Трасс, чем партией», — сказал он в беседе с "Пятым каналом".

Как писал ФАН, политика, проводимая новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс, грозит ей вотумом недоверия со стороны парламента Соединенного Королевства. Соответствующее заявление сделали аналитики телеканала Sky News, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. В первую очередь парламент возмущен планом политика по поддержке в сфере экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что британский фунт обесценился до рекордно низкой отметки за 51 год и почти сравнялся с долларом США, передает ОТР. Лейбористы обвиняют в падении валюты нового премьера Лиз Трасс и её команду. По мнению оппозиции, правящие консерваторы полностью утратили контроль над экономикой. Казначейство объявило о беспрецедентном за полстолетия сокращении налогов, в том числе на доходы сверхбогатых.

Ранее сообщалось, что в Британии меньше четверти граждан признались, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс способна справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон. Согласно результатам опроса YouGov для газеты Times, только 23% избирателей считают, что Трасс справится с работой лучше, чем Джонсон.