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В мире4 октября 2022 2:59

Политолог Светов назвал причиной возможного вотума недоверия Трасс падение рейтингов ее партии

По словам Светова, Трасс всячески пытается подражать своей далекой предшественнице Маргарет Тэтчер
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Политолог Светов назвал причиной возможного вотума недоверия Трасс падение рейтингов ее партии

Политолог Светов назвал причиной возможного вотума недоверия Трасс падение рейтингов ее партии

Фото: REUTERS

Журналист и политолог Юрий Светов заявил, что премьер-министру Великобритании Лиз Трасс хватило лишь одного месяца, чтобы обрушить рейтинги консервативной партии. Именно этим и объясняется желание однопартийцев вынести ей вотум недоверия. По словам Светова, Трасс всячески пытается подражать своей далекой предшественнице Маргарет Тэтчер.

«У Тэтчер была команда, был опыт и была программа. У Трасс ничего этого нет. Поэтому началась тревога в партии. Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг партии падает. Вот они и забеспокоились, что лучше пожертвовать Трасс, чем партией», — сказал он в беседе с "Пятым каналом".

Как писал ФАН, политика, проводимая новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс, грозит ей вотумом недоверия со стороны парламента Соединенного Королевства. Соответствующее заявление сделали аналитики телеканала Sky News, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. В первую очередь парламент возмущен планом политика по поддержке в сфере экономики.

Напомним, ранее сообщалось, что британский фунт обесценился до рекордно низкой отметки за 51 год и почти сравнялся с долларом США, передает ОТР. Лейбористы обвиняют в падении валюты нового премьера Лиз Трасс и её команду. По мнению оппозиции, правящие консерваторы полностью утратили контроль над экономикой. Казначейство объявило о беспрецедентном за полстолетия сокращении налогов, в том числе на доходы сверхбогатых.

Ранее сообщалось, что в Британии меньше четверти граждан признались, что новый премьер-министр страны Лиз Трасс способна справится со своей работой лучше, чем ее предшественник Борис Джонсон. Согласно результатам опроса YouGov для газеты Times, только 23% избирателей считают, что Трасс справится с работой лучше, чем Джонсон.