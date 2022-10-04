КНДР не отвечает на звонки по межкорейской линии связи

КНДР не отвечает по межкорейской линии связи в рамках ежедневных контактов после пуска баллистической ракеты, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское министерство объединения.

"Север не ответил на звонок по межкорейской линии связи по состоянию на 9:00 (3:00 мск)", — заявили в ведомстве

При этом в министерстве отметили, что горячие линии работают.

Напомним, северокорейская баллистическая ракета перелетела через Японию и упала в Тихом океане. Правительство Японии считает, что снаряд, вероятно, направлялся в сторону острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 июня 2020 года Пхеньян заявил, что ему нечего обсуждать с южными соседями, и КНДР полностью ликвидирует коммуникационную линию с Республикой Корея. Позже Пхеньян даже взорвал межкорейский офис связи в Кэсоне.

В конце июля линии коммуникации между двумя Кореями ненадолго возобновили работу, но после начала очередных южнокорейско-американских учений КНДР перестала отвечать на звонки из Сеула. Позже связь восстановили полностью.